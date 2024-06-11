МИД Венесуэлы выразил желание страны вступить в БРИКС

Глава МИД Хиль Пинто: Венесуэла планирует вступить в БРИКС в 2024 году

Венесуэла планирует вступить в межгосударственное объединение БРИКС в этом году. Об этом заявил глава МИД республики Иван Хиль Пинто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«От имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро благодарим за приглашение России выступить в качестве друзей БРИКС сегодня. Это для нашей страны это большая честь, возможность выразить волю к присоединению к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», — отметил дипломат.

Хиль Пинто также подчеркнул, что Каракас работает над тем, чтобы быть представленным на всех площадках БРИКС. В частности, он выразил надежду на «формальное вступление Венесуэлы в БРИКС в 2024 году».

Совет министров иностранных дел (СМИД) проходит в этом году с 10 по 11 июня в рамках председательства России в объединении. Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев заявил, что СМИД БРИКС подготовит совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде.