Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:35, 11 июня 2024Мир

МИД Венесуэлы выразил желание страны вступить в БРИКС

Глава МИД Хиль Пинто: Венесуэла планирует вступить в БРИКС в 2024 году

Фото: Leonardo Fernández Viloria / Reuters

Венесуэла планирует вступить в межгосударственное объединение БРИКС в этом году. Об этом заявил глава МИД республики Иван Хиль Пинто на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«От имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро благодарим за приглашение России выступить в качестве друзей БРИКС сегодня. Это для нашей страны это большая честь, возможность выразить волю к присоединению к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов», — отметил дипломат.

Хиль Пинто также подчеркнул, что Каракас работает над тем, чтобы быть представленным на всех площадках БРИКС. В частности, он выразил надежду на «формальное вступление Венесуэлы в БРИКС в 2024 году».

Совет министров иностранных дел (СМИД) проходит в этом году с 10 по 11 июня в рамках председательства России в объединении. Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев заявил, что СМИД БРИКС подготовит совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше