Венгрию захотели исключить из клуба стран Восточной Европы из-за Украины

FT: Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины

Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» (Б9) из-за позиции по Украине и блокирования всех связанных с ней инициатив. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Дискуссии об исключении Будапешта очень серьезные (...) Вероятно, мы встречаемся в таком формате [с участием Венгрии] в последний раз», — приводит издание слова одного из дипломатов.

При этом Венгрия приглашена на саммит клуба, который состоится в Риге 11 июня. Однако власти Венгрии заранее заявили о планах заблокировать итоговое заявление по Украине, что вызывает разногласия сторон.

«Бухарестская девятка» — группа, в которую входят государства бывшего СССР и Организации варшавского договора (ОВД): Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Данный формат существует с 2015 года, на встречах стороны обсуждают вопросы безопасности, включая ситуацию на восточной границе.

29 мая газета Politico сообщала, что Европейский союз (ЕС) хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. В частности, опасения вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина не выполнила своих обязательств в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров.