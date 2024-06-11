Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:30, 11 июня 2024Мир

Венгрию захотели исключить из клуба стран Восточной Европы из-за Украины

FT: Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины

Фото: IMAGO / Christian Spicker / Globallookpress.com

Венгрию хотят исключить из «Бухарестской девятки» (Б9) из-за позиции по Украине и блокирования всех связанных с ней инициатив. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Дискуссии об исключении Будапешта очень серьезные (...) Вероятно, мы встречаемся в таком формате [с участием Венгрии] в последний раз», — приводит издание слова одного из дипломатов.

При этом Венгрия приглашена на саммит клуба, который состоится в Риге 11 июня. Однако власти Венгрии заранее заявили о планах заблокировать итоговое заявление по Украине, что вызывает разногласия сторон.

«Бухарестская девятка» — группа, в которую входят государства бывшего СССР и Организации варшавского договора (ОВД): Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Данный формат существует с 2015 года, на встречах стороны обсуждают вопросы безопасности, включая ситуацию на восточной границе.

29 мая газета Politico сообщала, что Европейский союз (ЕС) хочет ускорить переговоры с Украиной о членстве до 1 июля, когда председательство в сообществе перейдет к Венгрии. В частности, опасения вызывает фигура Оливера Вархейи — комиссара из Венгрии, отвечающего за расширение сообщества. Он настаивает, что Украина не выполнила своих обязательств в области защиты прав этнических меньшинств, включая закарпатских венгров.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше