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14:21, 11 июня 2024Экономика

Вероятность нашествия опасных испанских слизней в Москве оценили

Эксперт Кунафин: о засилье испанских слизней в Москве говорить не приходится

Фото: Xauxa Hakan Svensson / Wikipedia

На территории Москвы и Московской области вновь стали замечать опасных для человека испанских слизней. Вероятность их нашествия на столичный регион оценил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

По словам эксперта, испанские слизни являются инвазивным видом, который завезли в Москву приблизительно 10 лет назад, вероятно, вместе с посадочным материалом из питомников Европы. Он отметил, что в полной мере оценить их влияние на экосистему города пока невозможно, поскольку комплексные научные исследования на эту тему отсутствуют. При этом он добавил, что российские зимы для испанских слизней слишком жесткие и многие из них такие холода не переносят. «Считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве не приходится. Наши зимы, в отличие от европейских, для них жесткие. В холодное время выживают далеко не все слизни», — заключил специалист.

В этот же день телеканал «Москва 24» сообщил, что жители Москвы и Подмосковья вновь начали замечать на улицах испанских слизней. Авторы материала предупредили, что они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому во избежание заражения паразитами трогать их руками лучше не стоит.

Ранее в июне россиянам рассказали о нашествии клещей-мутантов, заполонивших Европу.

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      Полина Кислицына
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