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18:31, 11 июня 2024Экономика

В Версале вспыхнул пожар

Reuters: кровля Версальского дворца загорелась
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clotaire Achi / Reuters

В Париже на крыше Версальского дворца возник пожар. О возгорании мировой достопримечательности пишет Reuters со ссылкой на администрацию исторического комплекса.

Как передает агентство, в Версале сработала пожарная сигнализация, сотни посетителей были оперативно эвакуированы около трех часов дня. На место прибыли экстренные службы: по сведениям BFMTV, мобилизовать прошлось 97 пожарных.

Огонь вспыхнул на участке кровли, где велись ремонтные работы. Возгорание произошло в Мраморном дворе, где располагалась королевская резиденция. Менее чем через час пожар был потушен. Пострадавших нет, ущерба экспонатам также не нанесено. Последний раз Версаль эвакуировали в октябре 2023 года в связи с сообщениями о бомбе.

Ранее в апреле на фасаде кабаре «Мулен Руж» сорвались все четыре паруса красной ветряной мельницы. Крылья мельницы при падении задели вывеску с названием заведения — буквы MOU также оказались на тротуаре. Версию преднамеренного повреждения в дирекции заведения исключили.

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      Виктория Клабукова
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