В Версале вспыхнул пожар

Reuters: кровля Версальского дворца загорелась

В Париже на крыше Версальского дворца возник пожар. О возгорании мировой достопримечательности пишет Reuters со ссылкой на администрацию исторического комплекса.

Как передает агентство, в Версале сработала пожарная сигнализация, сотни посетителей были оперативно эвакуированы около трех часов дня. На место прибыли экстренные службы: по сведениям BFMTV, мобилизовать прошлось 97 пожарных.

Огонь вспыхнул на участке кровли, где велись ремонтные работы. Возгорание произошло в Мраморном дворе, где располагалась королевская резиденция. Менее чем через час пожар был потушен. Пострадавших нет, ущерба экспонатам также не нанесено. Последний раз Версаль эвакуировали в октябре 2023 года в связи с сообщениями о бомбе.

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