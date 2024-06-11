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11:52, 11 июня 2024Мир

Вице-президент Малави погиб при крушении самолета

Вице-президент Малави Чилима погиб при крушении самолета

Фото: Reuters TV / Eldson Chagara / Reuters

Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате крушения самолета. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на администрацию президента африканской страны.

«Самолет, на борту которого находился вице-президент, достопочтенный доктор Саулос Клаус Чилима, был найден сегодня утром в лесу Чикангава. К сожалению, все находившиеся на борту погибли в результате крушения», — заявили в администрации.

Как отмечает издание, самолет с Чилимой и еще девятью сопровождающими его лицами пропал с радаров вскоре после вылета из Лилонгве. Все пассажиры погибли.

На борту также находилась бывшая первая леди Малави Патриси Шанил Мулузи, жена второго президента страны Бакили Мулузи. Президент Малави Лазарус Чаквера объявил национальный день траура и приказал приспустить все флаги с сегодняшнего дня до похорон.

Ранее Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску самолета с вице-президентом на борту. Он также отменил свою поездку на Багамские острова.

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      Виктория Кондратьева
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