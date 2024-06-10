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21:13, 10 июня 2024Мир

Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

Президент Малави поручил начать спасательную операцию по поиску вертолета

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску упавшего вертолета, на борту которого находился вице-президент страны. Об этом сообщил сайт правительства страны.

«Командующий силами обороны проинформировал Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой мог потерпеть крушение, при котором политик мог не выжить. По данным издания Nyasa Times, Чилима вылетел из малавийской столицы Лилонгве в Мзузи на севере страны, чтобы присутствовать на похоронах юриста Ральфа Касамбара.

До того сообщалось, что самолет, на борту которого находились Чилима и еще девять пассажиров, пропал с радаров.

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      Евгений Силаев
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