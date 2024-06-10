Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

Президент Малави поручил начать спасательную операцию по поиску вертолета

Президент Малави Лазарус Чаквера поручил всем экстренным службам немедленно начать спасательную операцию по поиску упавшего вертолета, на борту которого находился вице-президент страны. Об этом сообщил сайт правительства страны.

«Командующий силами обороны проинформировал Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой мог потерпеть крушение, при котором политик мог не выжить. По данным издания Nyasa Times, Чилима вылетел из малавийской столицы Лилонгве в Мзузи на севере страны, чтобы присутствовать на похоронах юриста Ральфа Касамбара.

До того сообщалось, что самолет, на борту которого находились Чилима и еще девять пассажиров, пропал с радаров.