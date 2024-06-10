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20:33, 10 июня 2024Мир

В Малави сообщили о возможном крушении самолета с вице-президентом страны

Nyasa Times: самолет с вице-президентом Малави Чилимой мог потерпеть крушение

Фото: Leonardo Yip / Unsplash

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой мог потерпеть крушение, приведя к кончине политика. С таким предположением выступило малавийское издание Nyasa Times со ссылкой на очевидцев.

«Есть опасения, что самолет мог разбиться на обратном пути. По данным источников, авария была замечена в лесной зоне Чикангава. Предположительно, это был самолет, на котором летел Чилима», — утверждается в публикации.

Газета также сообщила о растущих опасениях, что вице-президент мог не пережить предполагаемое крушение.

По данным издания, Чилима вылетел из малавийской столицы Лилонгве в Мзузи на севере страны, чтобы присутствовать на похоронах юриста Ральфа Касамбара. В связи с плохими погодными условиями воздушное судно не смогло приземлиться и было вынуждено развернуться. На обратном пути связь с экипажем самолета прервалась.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились Чилима и еще девять пассажиров, пропал с радаров.

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      Елизавета Мытарева
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