Власти обратились к жителям Северной Осетии после крушения Су-34

Меняйло запретил жителям Северной Осетии снимать на месте крушения Су-34

Жителям Северной Осетии запретили проводить съемку на месте крушения военного самолета Су-34. С таким призывом к ним обратился глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Власти пояснили, что самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России рухнул в горах. Меняйло отметил, что в результате произошедшего разрушений на земле удалось избежать.

Глава Северной Осетии рекомендовал жителям не снимать ничего на месте инцидента. «Обращаю ваше внимание: съемка и тиражирование в сети частей разбившегося военного самолета, места его падения строго запрещена!» — написал он.

Утром 11 июня Минобороны доложило о крушении Су-34 в Северной Осетии.

Членов экипажа спасти не удалось. По информации ведомства, самолет рухнул в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировали.