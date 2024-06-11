Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

В селе Безымено Грайворонского городского округа беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили взрывные устройства, из-за чего повреждения получила линия электропередач.

«В селе Богун-Городок Борисовского района FPV-дрон атаковал стоянку сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва полностью сгорел один автомобиль», — написал чиновник.