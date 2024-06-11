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16:08, 11 июня 2024Россия

Власти сообщили о массированной атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ

Фото: Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

В селе Безымено Грайворонского городского округа беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили взрывные устройства, из-за чего повреждения получила линия электропередач.

«В селе Богун-Городок Борисовского района FPV-дрон атаковал стоянку сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва полностью сгорел один автомобиль», — написал чиновник.

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      Никита Абрамов
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