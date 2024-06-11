Во Франции отреагировали на передачу Украине истребителей Mirage

Аналитик де Латтр: передача Украине 5 истребителей Mirage не изменит ход СВО

Передача Украине пяти истребителей Mirage 2000-5 не изменит ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр в беседе с ТАСС.

«Если количество самолетов действительно будет равно пяти, это абсолютно не изменит исход боевых действий, так или иначе, как танки Leopard и Abrams, они будут уничтожены», — сказал де Латтр.

По его словам, с точки зрения боевого применения принципиальной разницы между французскими Mirage и МиГ-29 нет. При этом многое будет зависеть от российских систем обнаружения воздушных целей, подчеркнул эксперт. Также, по мнению аналитика, неопытные в обращении с иностранными самолетами украинские пилоты станут легкой добычей для авиации России.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Киев может использовать истребители Mirage 2000-5, переданные Парижем, для атак на объекты в России, с которых наносились удары по Украине.