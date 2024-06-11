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05:47, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Во Франции раскрыли план Запада по Украине

Полковник Дарра: Запад решил ослабить свою безопасность ради Украины

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Западные страны решили ослабить свою безопасность ради передачи оружия Украине. Об этом заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью телеканалу LCI.

«Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине», — раскрыл детали Дарра.

По его словам, США и страны-члены Евросоюза не справляются с помощью Украине, из-за чего истощают собственные запасы.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн заявил, что Соединенные Штаты в 2024 году могут пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Киева накануне выборов американского президента. Он также добавил, что военное поражение Украины не позволит переизбраться действующему американскому лидеру Джо Байдену.

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      Евгений Силаев
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