Военэксперт предрек удары новыми умными авиабомбами ВСУ по аэродромам России

Эксперт Козюлин: ВСУ могут ударить корректируемыми авиабомбами по аэродромам РФ

Украина хочет запустить производство новых умных авиабомб, оно может начаться в ближайшие месяцы. Об этом предупредил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, добавив, что ВСУ могут ударить корректируемыми бомбами (КАБ) по аэродромам России, передает NEWS.ru.

«Это можно применять против каких угодно целей. Эта та же авиабомба, просто высокоточная. С ее помощью можно атаковать военные и промышленные объекты, укрепления, аэродромы, штабы и склады», — предрек военный эксперт.

По словам Козюлина, украинское командование располагает ресурсами для производства такого типа авиабомб, и поэтому к новости о планируемых испытаниях стоит отнестись серьезно.

«На Украине есть оставшиеся от СССР оборонные мощности. Они уже устарели, но не стоит забывать, что Запад поддерживает Киев, в том числе технологиями и оборудованием», — напомнил эксперт.