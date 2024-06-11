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13:03, 11 июня 2024Россия

Володин поставил депутатов Госдумы перед выбором на фоне обсуждения ПЦР-тестов

Володин предложил депутатам отказаться от ПЦР или сидеть рядом с инфицированными
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил депутатов перед выбором на фоне обсуждения ПЦР-тестов. Как пишут «Ведомости», он предложил парламентариям отказаться от прививок или сидеть рядом с инфицированными.

Как выяснило издание, обсуждение темы проходило 11 июня в закрытом режиме. Володин объявил, что если депутаты не хотят сдавать тесты, то их можно отменить, однако каждый раз тесты показывают инфицированных.

Он также назвал фамилию того, кто сейчас из парламентариев болеет.

Представители нижней палаты российского парламента еженедельно по понедельникам с 8 до 11 утра перед неделей пленарных заседаний сдают ПЦР-тесты. Во время пандемии коронавируса в Госдуме ограничивали проход граждан, депутаты должны были проходить ПЦР-тестирование перед пленарными заседаниями.

Ранее сообщалось, что Володин попросил не обижать средний класс.

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      Анна Щербакова
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