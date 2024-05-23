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12:24, 23 мая 2024Экономика

Володин попросил не обижать средний класс

Спикер ГД Володин предложил переложить основную налоговую нагрузку на богатых

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Средний класс в России только появляется и встает на ноги, не нужно его обижать в рамках налоговых преобразований. Об этом в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налогового законодательства страны заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, основная нагрузка обсуждаемой прогрессивной шкалы должна ложиться на тех, кто зарабатывает много, то есть на богатых. Спикер нижней палаты парламента не уточнил, граждане с каким размером дохода входят в средний класс.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что рост налогов необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии, увеличить социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, оплатить новые национальные проекты, строительство жилья и дорог, а также решить другие «важнейшие для общества проблемы».

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Переформатировать налоговую систему и перейти к прогрессивной шкале для физлиц в конце февраля этого года в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. Тогда он подчеркивал, что больше платить должны в первую очередь граждане с высокими корпоративными и личными доходами.

В 2020 году Путин указывал, что доля россиян, которых можно отнести к среднему классу, достигла 70 процентов. Он отсылал к методике Всемирного банка, который считает критерием среднего класса доходы, превышающие минимальные на 50 процентов, то есть на тот момент для России — порядка 17 тысяч рублей.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники отмечал, что предварительно рассматривается вариант повышения НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан, получающих от 83,3 тысячи рублей в месяц до вычета налогов (миллион рублей в год), а до 20 процентов — для тех, кто получает более 417 тысяч рублей (пять миллионов в год).

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