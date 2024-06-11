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08:00, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Врач назвал провоцирующую гайморит распространенную привычку

Врач Мясников: использование сосудосуживающих капель вызывает гайморит

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал провоцирующую гайморит распространенную привычку. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» доктор заявил, что частое использование сосудосуживающих капель вызывает развитие этого заболевания. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи в ответ на вопрос, действительно ли привычка часто использовать сосудосуживающие капли провоцирует развитие гайморита, ответила утвердительно. Доктор согласился с утверждением девушки.

«Да, действительно, мы знаем прекрасно медикаментозный ринит, когда постоянное применение капель — больше трех-пяти дней подряд — потом вызывает постоянную заложенность носа, и потом это проблема», — объяснил врач.

Гостья передачи добавила, что из-за частого использования капель ей пришлось делать операцию на нос. «Тоже капала пять лет, пришлось делать операцию, сейчас дышу хорошо, все прошло», — закалючила девушка.

Ранее Мясников раскрыл еще одну опасность капель для носа. Доктор предупредил, что сосудосуживающие средства от насморка также вредят сердцу. По словам медика, капли для носа не просто суживают сосуды, но и усиливают сердцебиение и поднимают давление.

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      Олег Давыдов
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