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14:44, 11 июня 2024Россия

Врачи объяснили лечение COVID-19 влияющим на печень и почки лекарством

Врачи объяснили лечение COVID-19 лекарством с побочками «ускоренной схемой»

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В России лечение COVID-19 препаратом фавипиравир, который вызывает побочные эффекты, назвали «ускоренной схемой». В частности, лекарство оказывает влияние на печень и почки. Такое объяснение дали врачи в беседе с РБК.

Медики считают, что некоторые препараты, такие как фавипиравир, необходимы для поддержания жизненного тонуса организма, в противном случае можно потерять пациента. «Мы вынуждены применять лекарства в тех случаях, когда прекрасно понимаем, что лекарственное взаимодействие может быть неблагоприятно для пациента, но это даст шанс ему выздороветь», — объяснил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он напомнил, что каждое лекарство имеет побочные эффекты, и особенно это касается противовирусных препаратов.

Фавипиравир, как и другие лекарства от коронавируса, регистрировали в России в ускоренных условиях на фоне чрезвычайных обстоятельств, ставя в приоритете его эффективность, отметила главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. По ее словам, тогда только определили безопасную эффективную усредненную дозу препарата. «Тогда были проведены клинические испытания по ускоренной схеме — акцент ставился на эффективность исследуемого препарата... Просто не было времени, так как на карту были поставлены жизни пациентов. И такая ситуация была не только в нашей стране, но и во всем мире», — заключила она, предположив, что такие побочные явления, как аллергия и крапивница, могли стать следствием течения болезни, а не реакцией на препарат.

При этом в Японии фавипиравир изначально разработали против гриппа, и то, что в России его начали применять при лечении коронавируса — результат давления со стороны фармацевтических компаний, заработавших большие деньги на его продаже, считает адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона, президент консалтинговой компании NextGen Bio Константин Чумаков.

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По данным официальной статистики, больше всего негативных реакций связано именно с препаратом фавипиравир (493 случая) — 56 процентов от общего числа побочек. У пациентов возникали дыхательная недостаточность, крапивница, легочная эмболия и аллергический отек. Также в числе побочных эффектов отмечали бронхиальную астму, развитие печеночной недостаточности и заболевания почек. Как сообщал «Медвестник», в статистике упомянуты 125 случаев, где в качестве исхода указана смерть пациента, что составило 14 процентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вариант коронавируса FLiRT не последний, поскольку вирус научился изменяться. При этом в России преобладающим остается вариант «омикрон».

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      Елена Торубарова
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