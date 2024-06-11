В Роспотребнадзоре предупредили о новых вариантах коронавируса

Попова: вариант коронавируса FLiRT не последний, этот вирус научился изменяться

Вариант коронавируса FLiRT не последний. Данный вирус научился изменяться, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

«Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний», — уточнила она.

По ее словам, система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты. Так, в России в настоящее время преобладающим остается вариант «омикрон».

Ранее Анна Попова заявила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. При этом в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Она подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, более 80 тысяч россиян в текущий момент заражены вирусом COVID-19. Более 20 тысяч заболевших находятся в больницах.