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05:46, 11 июня 2024Россия

Роспотребнадзор назвал сроки очередного подъема заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время особых рисков для россиян не отмечается. Она подчеркнула, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

Глава Роспотребнадзора добавила, что главная задача — вовремя обеспечить все необходимые мероприятия.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 80 тысяч россиян в текущий момент заражены вирусом COVID-19. Более 20 тысяч заболевших находятся в больницах. По словам чиновника, российская система здравоохранения готова среагировать в случае новых угроз.

В мае иммунолог Николай Крючков заявил, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, США, а затем, спустя небольшой промежуток времени, и в России.

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      Марина Совина
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