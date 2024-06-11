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02:27, 11 июня 2024Бывший СССР

ВС России полностью заняли село к югу от Артемовска

Deep State подтвердил захват ВС России села Ивановское к югу от Артемовска
СюжетМинобороны

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы России полностью заняли село Ивановское, расположенное к югу от Артемовска, вытеснив оттуда украинские войска. Это подтвердил военный паблик Deep State (DS), передает издание «Страна» в Telegram, указав, что бои за этот населенный пункт велись с зимы 2023 года.

Уточняется, что Минобороны РФ еще в марте заявило о захвате Ивановского, но в то же время другие источники информации писали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают сопротивляться в его юго-западной части.

Кроме того, в паблике признали продвижение российских войск в Старомайорском на Времьевском выступе. При этом в МО РФ уже заявили о полном захвате этого населенного пункта.

Ранее стало известно, что российская группировка войск «Центр» успешно разбила ВСУ в поселке Новопокровское Донецкой народной республики (ДНР). Полк ворвался в поселок, выбив силы ВСУ с позиций и обратив противника в бегство.

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      Александра Синицына
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