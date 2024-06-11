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02:14, 11 июня 2024Бывший СССР

Российская армия разбила ВСУ за Авдеевкой

«РВ»: группировка войск «Центр» разбила ВСУ в поселке Новопокровское

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Группировка войск «Центр» разбила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в поселке Новопокровское Донецкой народной республики (ДНР). Об успехе российской армии сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что 228-ой полк группировки «Центр» ворвался в поселок, выбив силы ВСУ с позиций. Уцелевшие военнослужащие сбежали, а сам населенный пункт перешел под контроль России.

Ранее оператор российского беспилотника сбил украинский тяжелый ударный дрон «Вампир», предотвратив попытку ВСУ нанести удар по позициям России. Военнослужащий моментально сориентировался в ситуации и пошел на таран объекта противника.

До того беспилотник ВСУ был сбит при попытке атаковать Белгородскую область. Его уничтожили силы противовоздушной обороны.

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      Евгений Силаев
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