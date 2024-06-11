Взрывы прогремели в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремело в украинском городе Днепр (украинское название Днепропетровска). Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Как отмечается, взрывы прогремели около 14:20 11 июня на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Также издание сообщило о возможных ударах баллистическими ракетами. В 14:30 издание сообщило об отмене тревоги в городе.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в области. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится, глава днепропетровской ОВА не уточнил.

