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14:30, 11 июня 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в Днепропетровске

Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

Несколько взрывов прогремело в украинском городе Днепр (украинское название Днепропетровска). Об этом сообщает «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Как отмечается, взрывы прогремели около 14:20 11 июня на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Также издание сообщило о возможных ударах баллистическими ракетами. В 14:30 издание сообщило об отмене тревоги в городе.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в области. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится, глава днепропетровской ОВА не уточнил.

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      Алевтина Запольская
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