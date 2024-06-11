Американский баскетболист оказался в руднике и подписал контракт с ЦСКА

Баскетболист Каспер Уэйр подписал контракт с ЦСКА на глубине в 750 метров

Американский баскетболист Каспер Уэйр (Casper Ware) оказался на руднике «Октябрьский» на глубине в 750 метров и подписал контракт с ЦСКА. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Норникель», в производственную цепочку которой входит рудник.

Вместе с Уэйром в рудник спустились капитан ЦСКА Семен Антонов, форвард команды Самсон Руженцев и главный тренер Андреас Пистиолис. Вместе они изучили рудник, после чего признались, что никогда не бывали на столь большой глубине, и сообщили, что экскурсия не оставила их равнодушными. Сам Каспер Уэйр заявил, что подписание контракта для него становится еще более значимым, так как это произошло на российском руднике, и сообщил, что никогда не забудет этой поездки. «Я испытал невероятные эмоции, побывав на руднике, очень понравилось», — рассказал спортсмен.

Это самое необычное место, которое я посетил в своей жизни! Я испытал невероятные эмоции, побывав на руднике, очень понравилось. Даже представить себе не мог, насколько большой рудник внутри! Это настоящий город Каспер Уэйр

С 2021 по 2022 годы Уэйр играл в составе красноярской команды «Енисей», а после перешел в ЦСКА, где в 2024 году стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России, вице-чемпионом России 2022 года, участником «Матча звезд» 2023 года и бронзовым призером Единой лиги ВТБ в 2023 году. До российских клубов Уэйр играл за французские, итальянские, немецкий, австралийские, китайский и польские клубы.