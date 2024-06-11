69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:54, 11 июня 202469-я параллель

Американский баскетболист оказался в руднике и подписал контракт с ЦСКА

Баскетболист Каспер Уэйр подписал контракт с ЦСКА на глубине в 750 метров

Фото: Роман Кручинин

Американский баскетболист Каспер Уэйр (Casper Ware) оказался на руднике «Октябрьский» на глубине в 750 метров и подписал контракт с ЦСКА. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Норникель», в производственную цепочку которой входит рудник.

Вместе с Уэйром в рудник спустились капитан ЦСКА Семен Антонов, форвард команды Самсон Руженцев и главный тренер Андреас Пистиолис. Вместе они изучили рудник, после чего признались, что никогда не бывали на столь большой глубине, и сообщили, что экскурсия не оставила их равнодушными. Сам Каспер Уэйр заявил, что подписание контракта для него становится еще более значимым, так как это произошло на российском руднике, и сообщил, что никогда не забудет этой поездки. «Я испытал невероятные эмоции, побывав на руднике, очень понравилось», — рассказал спортсмен.

Это самое необычное место, которое я посетил в своей жизни! Я испытал невероятные эмоции, побывав на руднике, очень понравилось. Даже представить себе не мог, насколько большой рудник внутри! Это настоящий город

Каспер Уэйр

С 2021 по 2022 годы Уэйр играл в составе красноярской команды «Енисей», а после перешел в ЦСКА, где в 2024 году стал чемпионом Единой лиги ВТБ и России, вице-чемпионом России 2022 года, участником «Матча звезд» 2023 года и бронзовым призером Единой лиги ВТБ в 2023 году. До российских клубов Уэйр играл за французские, итальянские, немецкий, австралийские, китайский и польские клубы.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      Украина получит от Европы 100 миллионов евро на восстановление жилья

      Воздушная гвардия США получила первый боеготовый аналог Су-57

      В Одесской области снесли памятник российскому генералу Тучкову

      Пятиклассник из Подмосковья ударил ножом школьника за замечания о длине волос

      Американский баскетболист оказался в руднике и подписал контракт с ЦСКА

      Алиев поздравил Путина с Днем России

      Индия нарастила закупки российской нефти

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше