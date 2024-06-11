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08:30, 11 июня 2024Мир

Япония выбрала представителя на саммит по Украине в Швейцарии

МИД Японии: премьер Кисида примет участие в саммите по Украине в Швейцарии
СюжетСаммит G7

Фото: Eugene Hoshiko / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в саммите урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Кандидатуру представителя раскрыли в японском МИД, заявление опубликовано на сайте дипведомства.

Как уточнил главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, глава японского правительства сначала посетит саммит G7 в Италии, а затем отправится на конференцию в Бюргеншток.

«Это важная конференция, призванная продемонстрировать поддержку международного сообщества усилиям Украины по достижению справедливого и прочного мира», — объяснил Хаяси.

Ранее стало известно, что Новая Зеландия отправит на саммит по Украине министра полиции и исправительных учреждений Марка Митчелла.

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      Виктория Кондратьева
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