Япония выбрала представителя на саммит по Украине в Швейцарии

МИД Японии: премьер Кисида примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида примет участие в саммите урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Кандидатуру представителя раскрыли в японском МИД, заявление опубликовано на сайте дипведомства.

Как уточнил главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, глава японского правительства сначала посетит саммит G7 в Италии, а затем отправится на конференцию в Бюргеншток.

«Это важная конференция, призванная продемонстрировать поддержку международного сообщества усилиям Украины по достижению справедливого и прочного мира», — объяснил Хаяси.

Ранее стало известно, что Новая Зеландия отправит на саммит по Украине министра полиции и исправительных учреждений Марка Митчелла.