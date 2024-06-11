Новая Зеландия выбрала делегата на саммит по Украине

На саммит по Украине от Новой Зеландии поедет министр исправительных учреждений

Новая Зеландия отправит на конференцию по Украине в Швейцари министра полиции и исправительных учреждений Марка Митчелла. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, передает ТАСС.

Уточняется, что ранее Веллингтон уведомил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что власти страны «направят высокопоставленного министра на мирный саммит, чтобы подчеркнуть важность этого события». Предполагается, что Митчелл прибудет в Швейцарию 15 июня и на полях конференции «проведет ряд дискуссий со своими иностранными коллегами».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Россия также не будет присутствовать на международной конференции по конфликту на Украине. «Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула [украинского президента Владимира] Зеленского" — это алхимия», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.