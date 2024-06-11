Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:46, 11 июня 2024Мир

Новая Зеландия выбрала делегата на саммит по Украине

На саммит по Украине от Новой Зеландии поедет министр исправительных учреждений

Фото: РИА Новости

Новая Зеландия отправит на конференцию по Украине в Швейцари министра полиции и исправительных учреждений Марка Митчелла. Об этом сообщил глава МИД страны Уинстон Питерс, передает ТАСС.

Уточняется, что ранее Веллингтон уведомил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что власти страны «направят высокопоставленного министра на мирный саммит, чтобы подчеркнуть важность этого события». Предполагается, что Митчелл прибудет в Швейцарию 15 июня и на полях конференции «проведет ряд дискуссий со своими иностранными коллегами».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня.

Россия также не будет присутствовать на международной конференции по конфликту на Украине. «Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула [украинского президента Владимира] Зеленского" — это алхимия», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о крушении Су-34 в российском регионе. Что известно об авиакатастрофе?

      Названы лидирующие по переработке отходов страны

      Минобороны отчиталось о взятии под контроль пяти опорных пунктов ВСУ

      Москвичей предупредили о грозе и граде

      МИД России назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

      Названы особенности созданного для Минобороны российского тяжелого квадрокоптера

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Врач назвал провоцирующую гайморит распространенную привычку

      Японский политик предупредил о последствиях разрешения ударов по России

      Раскрыты детали заявления по итогам швейцарского саммита

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше