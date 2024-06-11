За один день в трех регионах Украины подожгли несколько автомобилей военных

«Страна.ua»: 10 июня в трех областях Украины подожгли 3 автомобиля военных

В понедельник, 10 июня, в трех регионах Украины было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает украинское издание «Страна.ua».

Один из этих случаев произошел в Днепре (украинское название Днепропетровска), где неизвестный на автопарковке облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Другой эпизод был зафиксирован в Шевченковском районе Киева: там вечером неизвестный поджог принадлежащий военному микроавтобус Mercedes-Benz. Третий случай произошел в Одессе, где неизвестный также поджог находящийся на балансе ВСУ автомобиль Peugeot. Отмечается, что материалы по трем случаям были переданы в Службу безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая в украинском городе Кременчуг сгорел автобус, который, предположительно, принадлежал Территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).