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22:39, 11 июня 2024Мир

Захарова обвинила западные СМИ в лицемерии из-за высылки российского журналиста

Захарова: иностранные журналисты поедут домой, если на Западе тронут российских
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные СМИ в лицемерии после того, как они с критикой отреагировали на отзыв аккредитации у журналиста московского бюро австрийского радио и телевидения («ОРФ») Марии Книпс-Виттинг. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что отзыв аккредитации был лишь ответной мерой на высылку из Австрии российского корреспондента ТАСС Ивана Попова.

«Еще раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры», — заявила она.

30 апреля власти Австрии отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Попова, после чего ему было предписано покинуть страну в ближайшие две недели. Журналисту не было предъявлено обоснований данного решения. 7 июня он покинул территорию страны.

10 июня в качестве ответной меры аккредитации лишили австрийскую журналистку Книпс-Виттинг.

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      Сергей Грехов
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