Захарова обвинила западные СМИ в лицемерии из-за высылки российского журналиста

Захарова: иностранные журналисты поедут домой, если на Западе тронут российских

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные СМИ в лицемерии после того, как они с критикой отреагировали на отзыв аккредитации у журналиста московского бюро австрийского радио и телевидения («ОРФ») Марии Книпс-Виттинг. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что отзыв аккредитации был лишь ответной мерой на высылку из Австрии российского корреспондента ТАСС Ивана Попова.

«Еще раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры», — заявила она.

30 апреля власти Австрии отозвали постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Попова, после чего ему было предписано покинуть страну в ближайшие две недели. Журналисту не было предъявлено обоснований данного решения. 7 июня он покинул территорию страны.

10 июня в качестве ответной меры аккредитации лишили австрийскую журналистку Книпс-Виттинг.