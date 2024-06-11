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16:11, 11 июня 2024Экономика

Запрет на котов в азиатской стране снимут спустя 34 года

В Сингапуре снимут запрет на кошек в квартирах спустя 34 года

Фото: Zeke Tucker / Unsplash

Жителям Сингапура разрешат содержать кошек в квартирах. Запрет на домашних животных в азиатской стране снимут спустя 34 года. Об этом сообщает газета Тhe Guardian.

Ограничение распространяется на квартиры в многоэтажных домах, принадлежащих Совету по жилищному строительству и развитию (HDB). Его ввели в 1989 году из-за трудностей, связанных с содержанием кошек в квартирах, и неудобств, которые они могут доставлять соседям. Нарушение запрета грозит штрафом в размере до 4 тысяч сингапурских долларов (2,9 тысячи долларов США) и принудительным выселением питомца.

Сейчас в домах HDB проживает 80 процентов населения Сингапура. Чаще всего запрет на кошек игнорируют, однако хозяева животных рискуют столкнуться с проблемами, если на них пожалуются соседи.

Новые правила вступят в силу в сентябре 2024 года. Согласно им, жители смогут иметь до двух кошек и одну собаку при условии, если они пройдут бесплатный онлайн-курс по содержанию домашних животных, а также чипируют и зарегистрируют своих питомцев. Амнистия распространится и на домохозяйства с более чем двумя кошками, если владельцы подадут заявку на получение специальной лицензии в течение переходного периода.

Ранее сообщалось о жительнице Краснодара, которая развела в квартире полсотни кошек и вызвала недовольство соседей.

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      Александра Качан
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