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20:20, 11 июня 2024Силовые структуры

Заслуженного учителя России заподозрили в развращении школьниц

В Брянской области возбудили дело против учителя, показывавшего порно школьницам

Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 84-летнего заслуженного учителя России, которого заподозрили в развращении школьниц в Брянской области. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, мужчина вел кружок ИЗО в гимназии №1. В январе на одном из занятий он начал показывать 13-летним девочкам фото и видео порнографического характера, после чего против него возбудили дело по статье о развратных действиях в отношении двух и более лиц.

Сейчас учитель находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее задержанного силовиками гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского заподозрили в педофилии.

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      Олеся Мицкевич
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