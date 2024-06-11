Заслуженного учителя России заподозрили в развращении школьниц

В Брянской области возбудили дело против учителя, показывавшего порно школьницам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 84-летнего заслуженного учителя России, которого заподозрили в развращении школьниц в Брянской области. Об этом сообщает Baza.

По версии следствия, мужчина вел кружок ИЗО в гимназии №1. В январе на одном из занятий он начал показывать 13-летним девочкам фото и видео порнографического характера, после чего против него возбудили дело по статье о развратных действиях в отношении двух и более лиц.

Сейчас учитель находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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