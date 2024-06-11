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15:27, 11 июня 2024Силовые структуры

Задержанного директора российского комбината заподозрили в педофилии

Силовики подозревают в педофилии директора ЧЭМК Ходоровского
Начало событий в новости Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Задержанного силовиками гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в педофилии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что в отношении него и других граждан возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ближайшее время директору предприятия будет предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрана мера пресечения.

Показания на Ходоровского дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. Силовики нашли видеозапись с участием директора.

Ранее 11 июня сообщалось о задержании Ходоровского.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев ЧЭМК. Также по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Челябинска постановил изъять в пользу государства 100 процентов долей организаций семьи Антиповых.

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      Любовь Ширижик
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