Задержанного директора российского комбината заподозрили в педофилии

Задержанного силовиками гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в педофилии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.
В ведомстве отметили, что в отношении него и других граждан возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ближайшее время директору предприятия будет предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрана мера пресечения.
Показания на Ходоровского дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. Силовики нашли видеозапись с участием директора.
Ранее 11 июня сообщалось о задержании Ходоровского.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев ЧЭМК. Также по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Челябинска постановил изъять в пользу государства 100 процентов долей организаций семьи Антиповых.