Задержанного директора российского комбината заподозрили в педофилии

Силовики подозревают в педофилии директора ЧЭМК Ходоровского

Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

Начало событий в новости Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

Задержанного силовиками гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского подозревают в педофилии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что в отношении него и других граждан возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В ближайшее время директору предприятия будет предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия») и избрана мера пресечения.

Показания на Ходоровского дал сутенер, который предоставлял ему детей по всей России. Силовики нашли видеозапись с участием директора.

Ранее 11 июня сообщалось о задержании Ходоровского.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев ЧЭМК. Также по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Челябинска постановил изъять в пользу государства 100 процентов долей организаций семьи Антиповых.