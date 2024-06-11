Силовики выломали двери в доме главы российского комбината и задержали его

Силовики задержали гендиректора ЧЭМК, чьи активы были изъяты в пользу РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, силовики приехали в коттедж бизнесмена и выломали входные двери дома. Они увезли Ходоровского. С ним сейчас работают следователи.

Зимой правоохранители допрашивали владельца предприятия Юрия Антипова по подозрению в мошенничестве. С него была взята подписка о невыезде, уточняет Telegram-канал Mash.

31 мая сообщалось, что Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения постановление Арбитражного суда Челябинска и признал законным решение о взыскании 105 миллиардов рублей с бывших владельцев ЧЭМК. Также по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Челябинска постановил изъять в пользу государства 100 процентов долей организаций семьи Антиповых.