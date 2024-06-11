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15:30, 11 июня 2024Бывший СССР

Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы для восстановления страны

Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы для восстановления страны

Фото: Britta Pedersen / AP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев уже сейчас возвращаться домой для восстановления страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

Президент заявил, что после окончания войны украинцы вернутся и будут восстанавливать государство и его безопасность, но он выступает за то, чтобы люди возвращались уже сейчас.

Ранее стало известно, что уклонисты на Украине ценой жизни пытаются сбежать из страны. Сообщения об отлове украинских уклонистов на границе поступают в пограничную службу регулярно.

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      Илья Таксюр
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