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19:31, 11 июня 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об ожидании новых поставок систем ПВО

Зеленский: Киев ждет новые поставки систем ПВО от украинских партнеров

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Киев ждет новых поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) от украинских союзников. Военную помощь анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время ожидаем позитивного результата от партнеров по поставкам еще двух-трех систем ПВО Украине», — сказал украинский лидер. При этом он не уточнил, о каких государствах идет речь.

Ранее сообщалось, что Эстония в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине системы ПВО малой дальности Mistral. В эстонском Минобороны не назвали точное количество зенитных ракетных комплексов и боеприпасов из соображений безопасности. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, Киев получит максимальную пользу от пакета помощи.

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      Кристина Есикова
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