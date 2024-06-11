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13:02, 11 июня 2024Бывший СССР

Зеленского попросили разрешить альтернативную службу на Украине

Зеленского попросили разрешить альтернативную службу по религиозным убеждениям

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Граждане Украины попросили у президента республики Владимира Зеленского разрешить альтернативную службу для людей, которые не могут идти в армию по религиозным убеждениям. Соответствующая петиция, была зарегистрирована на сайте президента Украины.

«Просим вас инициировать внесение изменений в законодательство, чтобы закрепить возможность членам религиозных общин, для которых выполнение воинского долга противоречит их религиозным убеждениям, выполнять свой долг перед государством путем замены всех видов военной службы на альтернативную (невоенную) службу, в частности не только в мирное время, но и в период военного положения или особого периода», — говорится в тексте обращения.

Авторы петиции ссылаются на 35 статью Конституции Украины о праве на свободу мировоззрения и вероисповедания, которая предполагает возможность такой замены. По его словам, законодательством этот вопрос не урегулирован, из-за чего военкоматы отказывают в таких просьбах. В настоящий момент петиция набрала более 1,6 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых для ответа президента.

В конце мая правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко исключил возможность отказа от призыва по религиозным убеждениям. По его словам, такое право может быть у людей только в мирное время.

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      Александр Курбатов
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