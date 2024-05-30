На Украине оценили возможность отказа от призыва по религиозным убеждениям

Правозащитник исключил отказ украинцев от призыва по религиозным убеждениям

Правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко прокомментировал, могут ли граждане Украины отказаться от службы в Вооруженных силах страны (ВСУ) по религиозным убеждениям. Его слова приводит издание «Телеграф».

Павличенко оценил возможность отказа от призыва по религиозным убеждениям и исключил ее. «Это существует только в мирное время. В военное время альтернативной службы нет», — отметил он.

По словам правозащитника, даже если военнообязанный обратится в суд, то в период действия военного положения он не получит разрешение на альтернативную службу.

Ранее стало известно, что на Украине начнут штрафовать мужчин, которые появляются в общественных местах без военно-учетного документа. В период проведения мобилизации они обязаны предъявлять его по требованию представителей ТЦК.