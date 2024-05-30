Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:49, 30 мая 2024Бывший СССР

На Украине оценили возможность отказа от призыва по религиозным убеждениям

Правозащитник исключил отказ украинцев от призыва по религиозным убеждениям

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко прокомментировал, могут ли граждане Украины отказаться от службы в Вооруженных силах страны (ВСУ) по религиозным убеждениям. Его слова приводит издание «Телеграф».

Павличенко оценил возможность отказа от призыва по религиозным убеждениям и исключил ее. «Это существует только в мирное время. В военное время альтернативной службы нет», — отметил он.

По словам правозащитника, даже если военнообязанный обратится в суд, то в период действия военного положения он не получит разрешение на альтернативную службу.

Ранее стало известно, что на Украине начнут штрафовать мужчин, которые появляются в общественных местах без военно-учетного документа. В период проведения мобилизации они обязаны предъявлять его по требованию представителей ТЦК.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России

      В Приднестровье назвали визит Блинкена в Молдавию попыткой оторвать ее от России

      Российских автомобилистов предупредили о вступлении в силу нового запрета

      ВСУ обстреляли Первомайск и повредили газопровод

      На Украине оценили возможность отказа от призыва по религиозным убеждениям

      США пересмотрели позицию об ударах Киева по России

      Анапу лишили статуса города

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

      На Западе оценили пользу нового украинского оружия

      Шольц оценил вероятность конфликта с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше