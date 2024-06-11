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02:00, 11 июня 2024Забота о себе

Женщина с очень редкой особенностью выносила младенцев в разных матках

Фото: PxHere

Жительница Великобритании вынашивала детей в разных матках из-за очень редкой анатомической особенности. Историю женщины публикует Daily Mail.

По словам 28-летней Шеннон Вебстер, во время второй беременности она узнала, что имеет две матки, две шейки матки и два влагалища. Девушка утверждает, что не подозревала об этом всю жизнь, даже после рождения первого ребенка ей не сказали об этом. Правда открылась во время второй беременности, которая закончилась выкидышем. «Во время УЗИ врач сказала: "О, ты не такая, как все. У тебя две матки, это встречается очень редко"», — вспоминает Вебстер.

Спустя год после выкидыша Вебстер забеременела в третий раз, младенец появился на свет с помощью кесарева сечения. По ее словам, врачи сообщили, что первого ребенка она вынашивала в правой, а второго в левой матке.

По словам женщины, ее анатомическая особенность называется дидельфис матки. Она добавила, что эта патология вызывает у нее обильные и болезненные месячные.

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      Екатерина Улитина
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