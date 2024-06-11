Жителей столицы российского региона предупредили о ракетной опасности

Белгородский глава Гладков: в столице региона объявлен сигнал ракетной опасности

Жителей столицы Белгородской области — Белгорода — предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор региона призвал жителей города и Белгородского района спуститься в укрытия. «Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — призвал чиновник.

Тем гражданам, кого сигнал ракетной опасности застал в квартирах, рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем же, кто находится на улице, нужно пройти в специально возведенные в городе укрытия или спуститься в подвалы.

В начале мая Россия начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.