Звезда «50 оттенков серого» оконфузилась на красной дорожке из-за разреза платья

Американская актриса и модель Дакота Джонсон оконфузилась на красной дорожке из-за своего наряда. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

34-летняя звезда «50 оттенков серого» появилась на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Джонсон выбрала для мероприятия полупрозрачное платье синего цвета, оформленное кружевными вставками под грудью и высоким разрезом сзади. При этом видно, что под изделие она надела черные кружевные трусы с высокой посадкой. Кроме того, знаменитость примерила открытые черные босоножки, а в качестве украшения выбрала длинную подвеску с массивным камнем и кисточкой.

Во время раздачи фанатам автографов, порыв ветра приподнял платье артистки, оголив ягодицы. Этот момент запечатлели папарацци.

В феврале сообщалось, что Джонсон вышла в свет в откровенном наряде. Тогда актриса появилась на мексиканской премьере фильма «Мадам Паутина» в красном платье длины макси, которое было оформлено глубоким декольте.