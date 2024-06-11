Звезда сериала «Сваты» назвала Зеленского никаким актером

Звезда сериала «Сваты» Кравченко назвала Владимира Зеленского «никаким» актером

Артистка Татьяна Кравченко раскритиковала актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением она поделилась в беседе с агентством БелТА.

Звезда сериала «Сваты» считает, что у Зеленского есть актерские комплексы. По ее мнению, украинский лидер «заигрался». Она назвала его «никаким» актером.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: "Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев" Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — сказала артистка.

В апреле Зеленский наградил французского актера Алена Делона за поддержку страны. Звезда французского кино был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени за помощь Украине. Награждение Зеленским Делона является «чрезвычайно редким и беспрецедентным жестом по отношению к иностранцу», сообщил посол республики во Франции Вадим Омельченко.