Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
02:30, 11 июня 2024Культура

Звезда сериала «Сваты» назвала Зеленского никаким актером

Звезда сериала «Сваты» Кравченко назвала Владимира Зеленского «никаким» актером
Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Артистка Татьяна Кравченко раскритиковала актерские навыки президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением она поделилась в беседе с агентством БелТА.

Звезда сериала «Сваты» считает, что у Зеленского есть актерские комплексы. По ее мнению, украинский лидер «заигрался». Она назвала его «никаким» актером.

«Я еще у режиссера Андрея Яковлева спрашиваю: "Чего он лезет в главные роли? У него же ни обаяния, ни роста, ни голоса, а он рвется играть героев" Наполеона я тоже как сатиру восприняла. А он ведь чистый Наполеон», — сказала артистка.

В апреле Зеленский наградил французского актера Алена Делона за поддержку страны. Звезда французского кино был награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени за помощь Украине. Награждение Зеленским Делона является «чрезвычайно редким и беспрецедентным жестом по отношению к иностранцу», сообщил посол республики во Франции Вадим Омельченко.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?

      Москвич залил цементом собственный пенис и оказался в ловушке

      Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американский БТР за миллион

      США направили ВМС для слежки за российскими кораблями

      Приставы взыщут с рэпера Face 30 тысяч рублей

      В России задержали подозреваемого в тайном сговоре с СБУ гражданина

      Пушилин назвал необходимые шаги по защите Артемовска

      В России выросло количество продаваемой одежды

      В Китае предрекли ответ России на попытки ВСУ нанести удары вглубь страны

      Звезда сериала «Сваты» назвала Зеленского никаким актером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше