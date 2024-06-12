Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:32, 12 июня 2024Экономика

Бразилия захотела рассчитываться за нефть и газ из России в нацвалютах

Бразилия изучает возможность расчетов в нацвалютах за нефть и газ из России

Фото: Pixabay

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра рассказал, что страна изучает возможность расчета за импортируемые из России нефть и газ в национальных валютах, сообщают «Известия».

«Этот механизм, который позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать наши товары, еще будет обсуждаться», — заявил министр.

По его словам, такие расчеты будут осуществляться не только за нефть и газ, но и за любые другие как российские, так и бразильские товары.

Ранее Бразилия одобрила идею использования местных валют для торговли внутри БРИКС. Министр финансов страны Фернанду Аддад отметил, что в БРИКС существует много дискуссий по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший мэр Купянска скончался в больнице, не приходя в сознание. Его расстреляли возле дома в Белгородской области

      Бразилия захотела рассчитываться за нефть и газ из России в нацвалютах

      Маск рассказал о позорящих США выходках сына Байдена

      В Шебекино мирный житель погиб после обстрела ВСУ

      Российские военные уничтожили украинских диверсантов

      На Западе осудили военную и финансовую поддержку Украины

      Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

      Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на ПВО

      «Армия сегодня похожа на партизанский отряд». В Госдуме раскритиковали генералов Минобороны за обмундирование солдат

      Новак ответил на заявление об односторонности отношений России и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше