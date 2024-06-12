Бразилия захотела рассчитываться за нефть и газ из России в нацвалютах

Бразилия изучает возможность расчетов в нацвалютах за нефть и газ из России

Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра рассказал, что страна изучает возможность расчета за импортируемые из России нефть и газ в национальных валютах, сообщают «Известия».

«Этот механизм, который позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать наши товары, еще будет обсуждаться», — заявил министр.

По его словам, такие расчеты будут осуществляться не только за нефть и газ, но и за любые другие как российские, так и бразильские товары.

Ранее Бразилия одобрила идею использования местных валют для торговли внутри БРИКС. Министр финансов страны Фернанду Аддад отметил, что в БРИКС существует много дискуссий по поводу использования альтернативных финансовых инструментов для развития торговли между странами объединения.