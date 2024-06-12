Дело против адвокатов Навального поступило в суд

Дело трех адвокатов Навального поступило в Петушинский суд

Дело трех адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)поступило в Петушинский суд. Об этом говорится в картотеке суда.

Юристов обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер, используя свой статус, регулярно посещали колонию, где отбывал наказание Навальный, и передавали его письма соратникам.

Уточняется, что уголовное дело зарегистрировано в суде, а его материалы переданы судье, однако дата рассмотрения пока не назначена.

28 мая Басманный суд Москвы продлил арест адвокатам.