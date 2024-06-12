Дипломат назвал неприемлемыми переговоры по Украине без России

Генконсул РФ в Стамбуле Буравов: переговоры по Украине без России неприемлемы

Попытки согласовать условия мирных переговоров с Украиной без участия России является неприемлемыми, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

В частности, дипломат упомянул предстоящий саммит по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня.

«Это попытка согласовать некие условия без России, а затем представить ей в качестве мнения некоего мирового большинства те переговорные условия, на которых будет предлагаться РФ вести разговор. Это абсолютно неприемлемая позиция», — подчеркнул Буравов. Он назвал формулу мира президента Украины Владимира Зеленского нереалистичной и утопической.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал швейцарский саммит пустым времяпрепровождением. При этом он подчеркнул, что Москва будет внимательно наблюдать за ним. Он также подчеркивал, что Швейцария, не позвав Россию на мероприятие, отошла от своей многолетней позиции нейтралитета.