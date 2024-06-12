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17:20, 12 июня 2024Мир

Генсек ООН отказался от участия в мирной конференции по Украине

Генсек ООН не примет участия в мирной конференции по Украине

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерриш отказался принять участие в мирной конференции по Украине, проведение которой запланировано на 15-16 июня в Швейцарии. Как передает РИА Новости, он сослался на занятость.

«У меня уже было кое-что запланировано на эти дни. Тот факт, что я не приду сам, не имеет политического значения. Организация Объединенных Наций будет представлена в качестве наблюдателя», — сказал Гутерриш.

Генсек альянса подчеркнул, что готов оказать поддержку любым мирным начинаниям, касающимся российско-украинского конфликта. При этом они должны быть основаны на уважении Устава ООН, также отвечать принципам территориальной целостности государств.

Ранее сообщалось, что количество стран, планирующих принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78. По данным журналистов «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций), побеседовавших с европейскими дипломатами, даже эта цифра может не стать окончательной и снизиться ближе к дате проведения мероприятия.

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      Олег Давыдов
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