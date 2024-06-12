Гладков призвал жителей не приближаться к незнакомым объектам

Губернатор Гладков: ВСУ разбросали мины с сейсмодатчиками в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ начали раскидывать противопехотные мины с сейсмодатчиками. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава Белгородской области назвал мины сложной опасностью, которую до этого в регионе не видели. Губернатор предупредил жителей и призвал не приближаться к притовопехотным минам и сразу сообщать о них в службы.

Ранее в результате артобстрела города Шебекино повреждения получили три частных дома и гараж. Также ВСУ нанесли удары беспилотниками по поселку Новая Таволжанка и поселку Красное.

