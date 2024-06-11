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13:36, 11 июня 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион артиллерией и беспилотниками

Гладков: ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате артобстрела города Шебекино повреждения получили три частных дома и гараж.

Помимо этого, ВСУ нанесли удары беспилотниками по поселку Новая Таволжанка и поселку Красное. Повреждения получили хозяйственные постройки и сельскохозяйственное предприятие.

Сведений о пострадавших Гладков не привел. «Информация о последствиях уточняется», — написал губернатор.

Белгородская область чаще других российских регионов подвергается атакам со стороны Украины. Так, 10 июня в результате атак ранения получили три жителя региона. Утром 11 июня в Белгородской области снова была объявлена тревога.

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      Алан Босиков
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