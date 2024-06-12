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18:25, 12 июня 2024Мир

Глава Минобороны Германии заявил о возможности нападения России с 2029 года

Глава МО ФРГ Писториус: Россия сможет напасть на одну из стран НАТО с 2029 года
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Россия может напасть на одну из стран НАТО с 2029 года. О возможности нападения заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции, отвечая на вопрос о причинах усиления немецкой армии, сообщает РИА Новости.

«Необходимо исходить из того, что Россия с 2029 года будет в состоянии осуществить военное нападение на страну НАТО», — сказал глава немецкого оборонного ведомства, сославшись на оценки международных военных экспертов.

Немецкий министр также представил новую стратегию бундесвера, в том числе привлечение большего числа молодых людей в ряды немецкой армии.

Ранее зампредседателя фракции блока Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохан Вадефуль призвал начать отправлять женщин на военную службу как можно скорее. Его инициативу также поддержал эксперт ХДС Серап Гюлер.

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      Семен Александров
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