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13:27, 12 июня 2024Мир

В Германии захотели отправлять женщин на обязательную военную службу

Zeit: в Германии призвали ввести обязательную военную службу для женщин

Немецкие политики захотели ввести в Германии обязательную военную службу для женщин. Об этом сообщила газета Zeit.

«Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами», — сказал зампредседателя фракции блока Христианского демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохан Вадефуль.

Он призвал начать отправлять женщин на военную службу как можно скорее. Его инициативу также поддержал эксперт ХДС Серап Гюлер.

Обязательный воинский призыв отменили в Германии в 2011 году. Ранее глава Минобороны страны Борис Писториус отказался от возвращения этой модели. Взамен он предложил добровольную службу с помощью различных стимулов, например, погашения части кредитов на обучение.

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      Мария Борисова
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