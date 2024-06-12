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05:00, 12 июня 2024Мир

На границе России и США допустили рост наряженности

Военный эксперт Дандыкин допустил рост напряженности на границе России и США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

На водной границе России и США между Чукоткой и Аляской пока все тихо и спокойно, однако там возможен рост напряжения, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Стычки на границе он допустил в беседе с «Лентой.ру».

Арктика — это важнейший регион, который интересует американцев, отметил эксперт. Он подчеркнул, что США увеличили на Аляске свою авиационную группировку и расконсервировали аэродром на одном из островов. «США воссоздали воздушно-десантную дивизию — это F-35 и люди. Они, в общем-то, не скрывают своего интереса к Северному морскому пути, который начинается оттуда, поэтому, возможно, пока все тихо, спокойно, нет провокаций», — сказал Дандыкин.

С российской стороны в Арктике тоже есть военный контингент, островные гарнизоны и не только, добавил собеседник «Ленты.ру». Отсутствие напряженности на границе на фоне ухудшающихся взаимоотношений он объяснил фразой «потому что есть понимание, что не так все просто в Арктике с нашей стороны — прогулки легкой не будет».

Современная водная граница между США и РФ находится в водах Берингова пролива. Ее протяженность составляет 49 километров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об уверенности США в выигрыше в случае начала третьей мировой. По его словам Штаты уверены, что не пострадают, в отличие от Европы.

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