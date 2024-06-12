«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?

Geomorphology: Батагайский кратер в Якутии растет на миллион кубометров в год

Российские ученые оценили темпы роста Батагайского провала, который располагается в Верхоянском районе Якутии. Он появился всего 60 лет назад и стремительно увеличивается в размерах. Специалисты называют его самым большим в мире кратером вечной мерзлоты, а журналисты прозвали «сибирскими вратами в ад». Если его рост не остановить, то за ближайшие два десятилетия он полностью поглотит соседнюю долину.

Что такое Батагайский провал и почему он растет

Батагайский провал (или кратер) появился в 1960-е годы. Согласно самой распространенной версии, прежде на его месте была тайга, но потом лес вырубили, чтобы расчистить путь для вездеходов. Вскоре оказалось, что делать этого не следовало. Без деревьев, сдерживавших таяние вечной мерзлоты, земля стала проседать.

Встречаются и другие мнения. Якутское издание Ulus.Media утверждает, что ложбину, из которой вырастет кратер, можно было найти на картах уже в 1947 году. «В 1969 году отряд геологов обнаружил, что в этой ложбине наблюдаются признаки эрозии почвы, она расширилась на пять метров, — пишет Ольга Тетерина из газеты «Вести Верхоянья». — При этом никаких вырубок леса здесь не велось».

Какой бы ни была причина, подземный лед начал таять. В результате получилась впадина, глубина которой сейчас достигает ста метров, а протяженность — около километра. Оценить ее масштабы позволяет видео, снятое с беспилотника в 2023 году. На кадрах, опубликованных в интернете, запечатлен испещренный ручьями и холмами кратер, края которого поросли молодыми деревьями.

Таяние показавшейся на поверхности вечной мерзлоты, оползни и проседание почвы на Батагайке не прекращались все эти годы и вряд ли прекратятся в обозримом будущем. «Каждый год все начинается заново, как только температура поднимается выше нуля, — объясняет профессор Саутгемптоновского университета Мэри Эдвардс. — Когда обнажится что-то подобное, остановить потом очень трудно».

Кратер растет на миллион кубических метров в год

Ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова заявили, что термокарстовая впадина в Верхоянском районе Якутии, прозванная «сибирскими вратами в ад», стремительно увеличивается.

Результаты очередного исследования Батагайского кратера, в котором участвовали специалисты из МГУ, опубликовано в июньском номере научного журнала Geomorphology. Авторы работы использовали спутниковые снимки, дистанционное зондирование и лабораторные образцы, собранные на местности, чтобы оценить масштабы расширения впадины.

Исследователи полагают, что объем Батагайского кратера каждый год увеличивается примерно на миллион кубических метров. Две трети этой цифры дает таяние льдов.

на 1 млн кубических метров увеличивается кратер каждый год

В работе также приводятся оценки других ученых, касающиеся различных участков кратера. Согласно публикации 2013 года, лед отступал со скоростью от 7 до 15 метров в год. В публикации 2020 года скорость оценивали в 11,3 — 14,9 метра в год. В публикации 2016 года утверждалось, что кратер прибавляет до 30 метров в год.

Кадр: Reuters TV

Как заявил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев, не принимавший участия в исследовании, такими темпами Батагайский кратер за ближайшие два десятилетия поглотит соседнюю долину.

Чем опасен рост Батагайского провала

Причиной стремительного увеличения кратера российские ученые назвали таяние вечной мерзлоты. Оно вызвано потеплением, наблюдаемым в Верхоянском районе: средняя температура воздуха заметно выросла по сравнению с прежним уровнем.

Сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии МГУ Александр Кизяков подчеркнул, что увеличение кратера способно провоцировать выброс парниковых газов.

Уже сейчас таяние мерзлоты высвобождает из впадины четыре-пять тысяч тонн органического углерода. Это не может не влиять на климат

Расширение «врат ада» также может изменить местную речную систему. Уже сейчас таяние мерзлоты усиливает эрозию берегов реки Батагай, что, в свою очередь, негативно влияет на реку Яна — главную водную артерию окрестностей.

Кадр: Reuters TV

Тем не менее авторы исследования отметили, что Батагайский кратер не будет увеличиваться бесконечно. Как они пишут, таяние вечной мерзлоты практически достигло коренных пород, лежащих в основании кратера. Таким образом, впадина может расти только по краям и вверх по склону, пока не столкнется в этих направлениях с другими коренными породами.

Более того, увеличение Батагайки может остановиться. Для этого, по мнению ученых, температура в районе провала должна вернуться к уровню, наблюдавшемуся до потепления.