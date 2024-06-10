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09:38, 11 июня 2024Из жизни

Ученые из МГУ заявили о стремительном увеличении сибирских «врат ада»

Science Direct: сибирские «врата ада» стремительно увеличиваются

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова заявили, что термокарстовая впадина в Верхоянском районе Якутии, прозванная сибирскими вратами в ад, стремительно увеличивается. Об этом пишет журнал Atlas Obscura.

Исследователи использовали спутниковые снимки, дистанционное зондирование и лабораторные образцы, собранные на местности, чтобы оценить масштабы расширения впадины, известной в науке как Батагайский кратер. Результаты исследований они опубликовали в научном журнале Science Direct.

Причиной стремительного увеличения кратера ученые назвали таяние вечной мерзлоты. Оно вызвано потеплением, наблюдаемым в Верхоянском районе: температура воздуха здесь долгое время превышает средние показатели. По новым данным, лед отступает со скоростью 5-15 метров в год. Ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Никита Тананаев, не принимавший участия в исследовании, заявил, что такими темпами Батагайский кратер за ближайшие два десятилетия поглотит соседнюю долину.

По словам ученых, расширение «врат ада» также может изменить местную речную систему. Уже сейчас таяние мерзлоты усиливает эрозию берегов реки Батагай, что в свою очередь негативно влияет на реку Яна — главную водную артерию окрестностей.

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Сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии МГУ Александр Кизяков подчеркнул, что увеличение кратера способно спровоцировать выброс парниковых газов. Уже сейчас таяние мерзлоты высвобождает из впадины четыре-пять тысяч тонн органического углерода. Все это может привести к очередному изменению климата в районе.

Тем не менее авторы исследования отметили, что Батагайский кратер не сможет увеличиваться бесконечно. Как они пишут, таяние вечной мерзлоты практически достигло коренных пород, лежащих в основании кратера. Таким образом, впадина может расти только по краям и вверх по склону, пока не столкнется в этих направлениях с другими коренными породами. Более того, увеличение «врат ада» может остановиться. Для этого местная температура должна вернуться к норме.

Батагайский кратер был обнаружен в 1991 году. В прошлом году «врата ада» удалось снять с дрона. Для ученых эта впадина является важнейшим источником информации об истории планеты, так как позволяет увидеть, каким было строение почвы сотни и даже тысячи лет назад. С ее помощью исследователи также изучают процессы деградации вечной мерзлоты.

Ранее сообщалось, что в пещере в Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков. Биологи-эволюционисты из МГУ им. М.В. Ломоносова помогли классифицировать существо: оно оказалось представителем не известного науке ранее вида пещерных змей.

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      Юлия Юткина
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