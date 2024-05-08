Неизвестное существо с клыками в виде клинков обнаружили в пещере

В Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков

Ученые обнаружили в пещере в Таиланде новый вид пещерных змей с клыками в виде клинков. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое герпетологов (специалистов по пресмыкающимся) заметили неизвестное науке существо на скале во время экспедиции в таиландских горах. Чтобы добраться до змеи, один из них, Гарри Уорд-Смит, поднялся на 15-метровую высоту без страховки. «Это было невероятно рискованно, но у меня не было другого выбора», — объяснил Уорд-Смит. Ему удалось изловить три экземпляра.

Биологи-эволюционисты из МГУ им. М.В. Ломоносова и Мичиганского университета помогли классифицировать обнаруженную рептилию. Ее назвали пещерным олигодоном или Oligodon speleoserpens.

Тело рептилии светло-коричневого цвета, голова отличается более светлым оттенком. На ее верхней челюсти восемь зубов, которые похожи по форме на клинки. Змея выделяется ребристой чешуей на брюхе: это помогает ей взбираться по вертикальным скалам.

Герпетолог Руперт Грэссби-Льюис, также принимавший участие в экспедиции, рассказал, что пещерные олигодоны живут внутри и около пещер на крутых известняковых обрывах. Этот вид питается только яйцами других рептилий, например, гекконов.

Результат исследования опубликован в научном журнале Vertebrate Zoology.

Ранее сообщалось, что в Индии нашли древнюю змею величиной с автобус. Ее кости обнаружили возле угольной шахты.